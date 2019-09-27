Украина В Украину на празднование Рош-ха-Шана за сутки прибыло почти 12 тыс хасидов

2019-09-27 12:12 339

В течение суток в Украину на празднование Рош-ха-Шана прибыло почти 12 000 паломников-хасидов.

"За сутки прибыло 11 859 паломников-хасидов. Всего с начала оформления прибыло 19 095 человек. Прибывают в основном через аэропорт Борисполь, а также через аэропорты в Одессе и Виннице. И в меньших количествах прибывают через сухопутные пункты пропуска на западной границе", - сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В отделе коммуникации полиции Черкасской области также сообщили, что в текущем году ожидается прибытие около 40 тысяч паломников из разных стран мира. В прошлом году на празднование Рош ха-Шана приехали 30 тысяч человек.

Напомним, каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош ха-Шана прибывают паломники-хасиды со всего мира.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Украина"

С 28 по 30 сентября будут перекрывать эстакады Южного моста в Киеве

2019-09-27 15:58 33

В Кабмине признали, что накопительной пенсионной системы ждать не стоит

2019-09-27 15:13 111

В Умань прибыла полиция Израиля - хасиды празднуют юбилейный Рош ха-Шана

2019-09-27 14:45 156

В Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами на газ зимой и как платить меньше

2019-09-27 13:15 531
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

С 28 по 30 сентября будут перекрывать эстакады Южного моста в Киеве 2019-09-27 15:58 33
В Кабмине признали, что накопительной пенсионной системы ждать не стоит 2019-09-27 15:13 111
В Умань прибыла полиция Израиля - хасиды празднуют юбилейный Рош ха-Шана 2019-09-27 14:45 156
В Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами на газ зимой и как платить меньше 2019-09-27 13:15 531

Лента

15:58 С 28 по 30 сентября будут перекрывать эстакады Южного моста в Киеве
15:13 В Кабмине признали, что накопительной пенсионной системы ждать не стоит
14:45 В Умань прибыла полиция Израиля - хасиды празднуют юбилейный Рош ха-Шана
14:41 В СМИ появилась информация о новой «контрабандной вертикали» в СБУ
14:16 Пошел на повышение? Секретарь СНБО Александр Данилюк подал в отставку
13:43 Миссия МВФ покинула Киев. Что будет с экономикой Украины и долгами по кредитам
13:15 В Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами на газ зимой и как платить меньше
фото 12:44 Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель напала на журналиста из-за вопроса президенту
12:12 В Украину на празднование Рош-ха-Шана за сутки прибыло почти 12 тыс хасидов
11:43 Концерт Эроса Рамазотти в Киеве отменен, деньги за билеты начали возвращать