Украина В Украину на празднование Рош-ха-Шана за сутки прибыло почти 12 тыс хасидов

2019-09-27 12:12 339

В течение суток в Украину на празднование Рош-ха-Шана прибыло почти 12 000 паломников-хасидов.

"За сутки прибыло 11 859 паломников-хасидов. Всего с начала оформления прибыло 19 095 человек. Прибывают в основном через аэропорт Борисполь, а также через аэропорты в Одессе и Виннице. И в меньших количествах прибывают через сухопутные пункты пропуска на западной границе", - сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В отделе коммуникации полиции Черкасской области также сообщили, что в текущем году ожидается прибытие около 40 тысяч паломников из разных стран мира. В прошлом году на празднование Рош ха-Шана приехали 30 тысяч человек.

Напомним, каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош ха-Шана прибывают паломники-хасиды со всего мира.