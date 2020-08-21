Украина Украина введет строгие ограничения для прибытия хасидов-паломников в Умань

2020-08-21 18:34 96

В Украине введут технические ограничения, делающие невозможным прибытие паломников на празднование Рош ха-Шана в Умань в 2020 году.

"В святим с коронавирусом, чтобы пресечь любе спекуляции на тему по ситуации с празднованием еврейского нового года в Умани: мы понимаем все риски, которые связаны с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжало порядка 20-50 тыс человек в разные последние годы на паломничество. К сожалению, мы сейчас не можем тебе позволить такие риски, потому будут введены технические ограничения и по сути празднования, каким оно было в форме последних лет, не будет", - заявил глава МВД Арсен Аваков на брифинге Киеве.

По его словам, украинские дипломаты уже провели соответствующие консультации с правительствами стран, откуда едет больше всего паломников.

"Я думаю, что каждый из верующих примет и поймет наши ограничения. В этом году крестный ход православных церквей также был отменен и поэтому я думаю, что этот баланс во имя здоровья людей должен быть восстановлен", - добавил Аваков.

Напомним, ранее Минздрав Израиля попросил Украину запретить хасидам паломничество в Умань. Празднование Рош Ха-Шана в нынешней ситуации с коронавирусом приведет к волне заражений, считает израильское ведомство. Тем не менее, сами хасиды твердо наверены совершить паломничество в Украину. Очевидно, ситуация складывается очень непростая.

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