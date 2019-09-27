Украина Теплые дни, туманы и до -5ºС по ночам - какой будет погода в начале октября

2019-09-27 18:31 249

Погода в октябре 2019 года, по предварительным прогнозам, должна быть благоприятной. Обильные дожди не предвидятся, большую часть первой половины октября удержатся солнечные дни с температурой 15-18 градусов по Цельсию.

В последующий период будут преобладать более низкие температурные значения. Также появятся осадки, однако, они не будут интенсивными. Наступит типичное бабье лето.

По прогнозам второй месяц календарной осени, вероятно, будет теплее многолетней нормы. Будут периоды, когда температура поднимется выше установленной нормы. Также будут дни, когда дневная температура опустится ниже 10 градусов.

Ночью и утром в большинстве регионов будут наблюдаться заморозки до -5ºС. Приток масс арктического воздуха в конце месяца, спровоцирует осадки мокрого снега.

Не исключено, что в благоприятных условиях над Украиной появятся осадки и метеорологические депрессии из средиземноморского региона, приносящие большое количество влаги.

Проблемой в октябре будут туманы, которые значительно ограничат видимость, до менее 100 метров. Также октябрь может принести очень разнообразную погоду. Будет много теплых дней, а с другой стороны, будут морозы и осадки мокрого снега. Дождей также должно быть больше.