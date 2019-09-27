С 28 по 30 сентября будут перекрывать эстакады Южного моста в Киеве

В столице в ночь с 28 на 29 сентября и с 29 на 30 сентября в связи с ремонтными работами будут ограничивать движение на эстакаде Южного моста.
Как сообщает "Киевавтодор", ограничения в ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник будут действовать с 9 часов вечера до 7 утра.
"На эстакаде Южного моста мы будем ремонтировать водоотводный лоток. Будем работать на эстакаде в сторону левого берега", - говорится в сообщении.
В "Киевавтодоре" приносят извинения водителям за возможные временные неудобства.