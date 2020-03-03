Украина Сегодня в Киеве ограничат работу метро из соображений безопасности

2020-03-03 15:14 162

В Киеве  3 марта в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны ограничения в работе метро. 

"3 марта в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 19:30) между командами "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка) возможны некоторые изменения в работе столичного метро", - сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, после окончания футбольного матча для надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение (не закрытие) на вход к станциям метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В КГГА уверяют, что такие меры приняты из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций и просят киевлян отнестись с пониманимем к возникшим неудобствам.

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