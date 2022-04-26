ВОЙНА В Украине В Крыму призывников ловят на улице: скоро даже перекроют выезд с полуострова

2022-04-26 21:30

В Крыму готовятся к призыву в армию. Для того, чтобы набрать в свои ряды хоть кого-то из молодых людей призывного возраста, с 30 апреля перекроют все выходы с оккупированного полуострова. Тем, кто подходит для призыва, уже настойчиво звонят из военкоматов и приглашают прийти, чтобы отметиться.

Звонят из военкоматов и требуют прийти

Российским оккупантам явно не хватает "пушечного мяса" для ведения войны в Украине. Теперь они под видом весеннего призыва хотят собрать в свои ряды как можно больше мужчин.

Ради того, чтобы не сорвать призывную компанию, с 30 апреля закроют все выходы и входы на полуостров. Однако после того, как на полуостров стали поступать гробы с погибшими солдатами, а также после того, как на дно пошел крейсер "Москва", на котором оказались срочники, крымские жители не торопятся отдавать своих сыновей в армию.

"У знакомой сын учится в институте в Харькове. Сейчас там стреляют, он приехал домой отсидеться. И вдруг ему начали названивать на мобильный телефон с военкомата. Говорят, что надо прийти, отметиться, что вы тут, какие-то документы принести. Это явно для того, чтобы парня загрести в армию и отправить воевать", – рассказывает жительница полуострова Людмила.

В соцсетях также рассказывают, что звонят многим.

"Вот только что сыну позвонили и сказали прийти в военкомат. Он спросил, а почему не по повестке? Ему сказали, что повестку вручат в военкомате. Я так понимаю, его хотят призвать. Еще мне рассказывали, что если не будут выполнять план по призыву, то будут, как в Донецке, ходить по домам и вытаскивать призывников из квартир, ловить на улицах. Я не верю, что срочников не отправят на войну в Украину. После того, как начиталась, как родители ищут пропавших без вести сыновей с крейсера "Москва", то веры нет никакой. Ребята только учебку прошли и их отправили на этот корабль!" – возмущается мама парня Алла.

Прячут дома и на дачах

Сама призывная компания на оккупированном полуострове уже идет. Мужчин призывного возраста, по словам омбудсмена Людмилы Денисовой, уже вылавливают на улицах и вместо вручения повесток везут в военкомат.

На пропагандистских каналах, конечно, успокаивают. Представители военкоматов полуострова клянутся, что никого из призывников на войну не отправят. Но никто этому не верит. Особенно после того, как была подбита "Москва".

Российские власти тщательно скрывают количество погибших на крейсере. Родители ездят по госпиталям и пытаются отыскать своих детей. Там они видят огромное количество раненых и понимают масштаб произошедшего.

Однако крымчане напуганы перспективой призыва.

"Уже сейчас люди обсуждают, как прячут своих сыновей. Кто-то пытается уехать, причем не в Россию, а дальше, в Польшу, Эстонию. Но транспорт тщательно проверяют. Другие будут прятать дома, на дачах, у бабушек и дедушек, на съемных квартирах. Главное, чтобы сыновья на улицу не выходили, двери не открывали даже если будут кричать "Пожар!" Потому что такие истории были в Донецке – там и возле подъездов ребят поджидали, и эвакуацию домов устраивали", – продолжает крымчанка Людмила.

Внушают "патриотизм" со школы

Конечно, есть на полуострове и такие "патриоты", кто готов отправить сыновей на службу в российскую армию. По их мнению, только армия из сына сделает человека.

Их не пугает перспектива участия родного человека в войне в Украине и даже его гибель.

К тому же в школах полуострова учителя рассказывают, что им приходят специальные методички, в которых объясняется, как нужно разговаривать со школьниками на тему "специальной операции в Украине".

"В школах проводят уроки памяти по погибшим военным в Украине, говорят, что они герои, на их примерах мы должны воспитывать детей. Естественно, после такой промывки мозгов дети подрастут и часть из них обязательно пойдет воевать, будут гибнуть. Избежать таких уроков невозможно. Директор или завуч лично приходят проверять, как мы проводим такие уроки, что говорим", – рассказала одна из педагогов на условиях анонимности.

Женщина собирается покинуть учебное заведение, поскольку не согласна с такими методами, но высказываться открыто боится. Однако большинство педагогов либо сами поддерживают действия оккупационных властей, либо из боязни продолжают внушать детям "патриотические ценности".