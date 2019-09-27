Политика Пошел на повышение? Секретарь СНБО Александр Данилюк подал в отставку

2019-09-27 14:16 195

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны  Александр Данилюк написал заявление об увольнении. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Офис президента.

"По поводу информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что президент рассмотрит заявление после возвращения в Киев из США. Сам Данилюк также подтвердил информацию об отставке.

Ранее в СМИ появилась информация, что Данилюк подал в отставку и может быть назначен послом в Великобритании или США.

Напомним, он занимает должность главы СНБО с 28 мая. Пару дней назад Данилюк лично проинспектировал зону ООС на Донбассе, посетил Станицу Луганскую.

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Политика

Пошел на повышение? Секретарь СНБО Александр Данилюк подал в отставку 2019-09-27 14:16 195
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