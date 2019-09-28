Украина Прогноз погоды на воскресенье - сентябрь дарит еще один теплый день

2019-09-29 11:30 255

В воскресенье, 29 сентября, в Украине станет еще на несколько градусов теплее. Такой прогноз сделала синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, во второй выходной день ожидается до +18...+24 градусов. Только на севере страны будет немного прохладней.

Что касается осадков, то в воскресенье атмосферный фронт расширится практически на все области. В течение дня дожди ожидаются по всей территории Украины.

В Киеве 29 сентября пройдут дожди, но все еще будет тепло, до +19 градусов. "Словом, дожди, туманы, солнце и сравнительно высокие градусы - все в одном кувшине", - написала Диденко.

Свой прогноз погоды на воскресенье сделал и Укргидрометцентр. Там обещают, что в Украине будет тепло, но мокро. Повезет только восточным областям.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +14...+19 градусов, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье +20...+24.



В Киеве в ночь на воскресенье и в первой половине дня дождь. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +17...+19 градусов.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 сентября самая высокая температура днем была +28,8 в 1900 году, самая низкая ночью -1 градус в 1977-м.



В понедельник, 30 сентября, ночью без осадков, днем в западных, северных и Винницкой областях дожди. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса, на юге страны местами +25...+27.



В Киеве в ночь на понедельник без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с; температура ночью +9...+11 градусов, днем около +20.

В субботу, 28 сентября, в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была +14...+19 градусов, в Днепре в черте Киева +14.