Украина Прогноз погоды на воскресенье - сентябрь дарит еще один теплый день

2019-09-29 11:30 255

 

В воскресенье, 29 сентября, в Украине станет еще на несколько градусов теплее. Такой прогноз сделала синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, во второй выходной день ожидается до +18...+24 градусов. Только на севере страны будет немного прохладней.

Что касается осадков, то в воскресенье атмосферный фронт расширится практически на все области. В течение дня дожди ожидаются по всей территории Украины.

В Киеве 29 сентября пройдут дожди, но все еще будет тепло, до +19 градусов. "Словом, дожди, туманы, солнце и сравнительно высокие градусы - все в одном кувшине", - написала Диденко.

Свой прогноз погоды на воскресенье сделал и Укргидрометцентр. Там обещают, что в Украине будет тепло, но мокро. Повезет только восточным областям.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +14...+19 градусов, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье +20...+24.

В Киеве в ночь на воскресенье и в первой половине дня дождь. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +17...+19 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 сентября самая высокая температура днем была +28,8 в 1900 году, самая низкая ночью -1 градус в 1977-м.

В понедельник, 30 сентября, ночью без осадков, днем в западных, северных и Винницкой областях дожди. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса, на юге страны местами +25...+27.

В Киеве в ночь на понедельник без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с; температура ночью +9...+11 градусов, днем около +20.

В субботу, 28 сентября, в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была +14...+19 градусов, в Днепре в черте Киева +14.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Доллар «затопчет» гривну, курс валют резко изменится: долгосрочный прогноз

2019-09-29 12:30 267

Потепление до 22 градусов: синоптики дали актуальный прогноз на субботу

2019-09-28 12:30 927

Теплые дни, туманы и до -5ºС по ночам - какой будет погода в начале октября

2019-09-27 18:31 1293

Грибникам приготовиться: синоптик дала "мокрый" прогноз

2019-09-25 17:30 651

Еще новости в разделе "Украина"

Повышение пенсионного возраста: какие изменения ждут украинцев с 1 октября

2019-09-29 14:30 156

В Украине хотят легализировать криптовалюту

2019-09-29 13:30 147

Штраф за парковку можно не платить, если знать это

2019-09-29 13:00 195

Прогноз погоды на воскресенье - сентябрь дарит еще один теплый день

2019-09-29 11:30 255
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Повышение пенсионного возраста: какие изменения ждут украинцев с 1 октября 2019-09-29 14:30 156
В Украине хотят легализировать криптовалюту 2019-09-29 13:30 147
Штраф за парковку можно не платить, если знать это 2019-09-29 13:00 195
Прогноз погоды на воскресенье - сентябрь дарит еще один теплый день 2019-09-29 11:30 255

Лента

15:00 Первая реальная потеря - Климкин об отставке Волкера
14:30 Повышение пенсионного возраста: какие изменения ждут украинцев с 1 октября
14:00 Эксперты назвали самый опасный для здоровья режим стиральной машины
13:30 В Украине хотят легализировать криптовалюту
13:00 Штраф за парковку можно не платить, если знать это
12:30 Доллар «затопчет» гривну, курс валют резко изменится: долгосрочный прогноз
12:00 Землю накрыла мощнейшая магнитная буря
11:30 Прогноз погоды на воскресенье - сентябрь дарит еще один теплый день
11:00 Эксперты рассказали, почему вес не уходит при правильном питании
10:30 В Черновцах родились сиамские близнецы