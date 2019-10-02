Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит сегодня - план работы

2019-10-02 09:41 186

Сегодня, 2 октября, Верховная Рада планирует сделать шаг навстречу созданию Бюро финрасследований, согласовать непрерывность работы Нацсовета по вопросам ТВ и позволить украинским военнослужащим использовать оружие в особый период.

Депутаты начнут работу с внесения изменений в повестку дня сессии. Далее в планах - создание ВСК по вопросам правового статуса ветеранов войны. Также отменят действие закона с перечнем государственных объектов, которые нельзя приватизировать, и утвердить непрерывность полномочий члена Нацсовета по вопросам ТВ.

Парламент рассмотрит во втором чтении законопроект о перезапуске Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и евроинтеграционный законопроект об упрощении таможенных процедур для добросовестных экспортеров и импортеров.

Во втором чтении будут рассматримать законопроекты об ограничении перечня случаев передачи судебных дел на рассмотрение Большой палаты Верховного суда. Народные избранники смогут окончательно разрешить частным предпринимателям заниматься космической деятельностью, а ВСУ - использовать оружие в особый период.

В зале под куполом также рассмотрят в первом чтении три варианта законопроектов о создании Бюро финрасследований или аналогичных структур.

Вечером депутаты рассмотрят ветированные президентом законопроекты о господдержке "Пласта" и Избирательный кодекс Украины. Заметим, их приняла Верховная Рада предыдущего созыва.

Наконец, намерены разблокировать подписание законов об электронных кассовых аппаратах и штрафах за незаконно выданные чеки, а также переименовать несколько населенных пунктов.

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