Украина У Зеленского готовят новый закон для водителей

2019-10-03 19:30 1194

 

С 2022 года в Украине возобновят обязательный техосмотр легковых автомобилей.

Об этом сообщает mmr.

Согласно сообщению, техосмотр планируют проводить, чтобы снизить количество ДТП и с целью улучшения экологии.

Вводить обязательный техосмотр планируют поэтапно. В первую очередь техосмотр потребуют пройти у владельцев газобаллонных автомобилей. А с января 2020 года обязательный техосмотр должны будут проходить транспортные средства категории L. Такие условия ассоциации Украины с ЕС.

Проводить техосмотр будут специальные сертифицированные предприятия. Их задача — выяснить техническое состояние транспортного средства. А контролировать процесс будут вышестоящие органы. Для этого процедура технического осмотра предусматривает фото и видео съемку.

Стало известно, что в ближайшее время Министерство внутренних дел и Министерство юстиции разработают закон о техосмотре. Потом, согласно процедуре, документ внесут на рассмотрение парламента. По мнению экспертов, к 2022 году вопрос об обязательном техосмотре будет решен на законодательном уровне.

Отметим, что глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и автодилеров Олег Назаренко считает, что введение обязательного техосмотра легковых автомобилей негативно отразится на владельцах легкового транспорта. По его мнению, 90% «евроблях» не смогут его пройти.

Ранее «Хвиля» сообщала, с 1 января 2022 года станет обязательным прохождение технического осмотра автомобилей.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

На Донбассе вводится новый порядок пересечения пунктов пропуска: названа дата

2019-10-03 20:00 417

Нардепы требуют у Богдана стенограмму разговоров Зеленского с Путиным

2019-10-03 17:30 294

Зеленский предложил новый состав ЦИК

2019-10-03 16:30 249

Зеленский назначил нового секретаря СНБО - кто заменил Данилюка

2019-10-03 15:13 681

Еще новости в разделе "Украина"

Минфин объяснил, почему МВФ против снижения коммунальных тарифов в Украине

2019-10-03 21:30 267

Рада одобрила сокращение штрафов работодателям

2019-10-03 21:00 135

У Зеленского хотят запретить ФОПам предоставлять услуги

2019-10-03 20:30 309

У Зеленского готовят новый закон для водителей

2019-10-03 19:30 1194
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Минфин объяснил, почему МВФ против снижения коммунальных тарифов в Украине 2019-10-03 21:30 267
Рада одобрила сокращение штрафов работодателям 2019-10-03 21:00 135
У Зеленского хотят запретить ФОПам предоставлять услуги 2019-10-03 20:30 309
У Зеленского готовят новый закон для водителей 2019-10-03 19:30 1194

Лента

22:00 Безсмертный пригрозил обнародовать новые документы с переговоров в Минске
21:30 Минфин объяснил, почему МВФ против снижения коммунальных тарифов в Украине
21:00 Рада одобрила сокращение штрафов работодателям
20:30 У Зеленского хотят запретить ФОПам предоставлять услуги
20:00 На Донбассе вводится новый порядок пересечения пунктов пропуска: названа дата
19:30 У Зеленского готовят новый закон для водителей
19:00 Министр озвучила сроки старта отопительного сезона
18:59 Россия заявляет о готовности воспользоваться поправкой Геруса и начать поставки электроэнергии в Украину со стороны оккупированного Крыма
18:45 Смешко, Кличко и Пальчевский – лидеры на выборах мэра Киева
18:30 Синоптики сказали, как долго еще будет бабье лето