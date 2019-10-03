Украина У Зеленского готовят новый закон для водителей

2019-10-03 19:30 1194

С 2022 года в Украине возобновят обязательный техосмотр легковых автомобилей.

Об этом сообщает mmr.

Согласно сообщению, техосмотр планируют проводить, чтобы снизить количество ДТП и с целью улучшения экологии.

Вводить обязательный техосмотр планируют поэтапно. В первую очередь техосмотр потребуют пройти у владельцев газобаллонных автомобилей. А с января 2020 года обязательный техосмотр должны будут проходить транспортные средства категории L. Такие условия ассоциации Украины с ЕС.

Проводить техосмотр будут специальные сертифицированные предприятия. Их задача — выяснить техническое состояние транспортного средства. А контролировать процесс будут вышестоящие органы. Для этого процедура технического осмотра предусматривает фото и видео съемку.

Стало известно, что в ближайшее время Министерство внутренних дел и Министерство юстиции разработают закон о техосмотре. Потом, согласно процедуре, документ внесут на рассмотрение парламента. По мнению экспертов, к 2022 году вопрос об обязательном техосмотре будет решен на законодательном уровне.

Отметим, что глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и автодилеров Олег Назаренко считает, что введение обязательного техосмотра легковых автомобилей негативно отразится на владельцах легкового транспорта. По его мнению, 90% «евроблях» не смогут его пройти.

Ранее «Хвиля» сообщала, с 1 января 2022 года станет обязательным прохождение технического осмотра автомобилей.