Политика Адвокат Трампа Рудольф Джулиани слил в Сеть переписку с уволенным Куртом Волкером

2019-10-04 15:54 90

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал фрагменты переписки с бывшим спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, в которой обсуждалась его встреча с помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Скриншоты диалога Джулиани представил в своем микроблоге в Twitter.

"Пожалуйста, пришлите даты, когда будете в Мадриде. Я встречаюсь с Ермаком завтра утром. Он вылетит к вам в Мадрид", - пишет Волкер Джулиани.

Далее Джулиани разместил сообщение, в котором человек по имени Андрей, благодарит его за общение.

"Спасибо, господин мэр, за честный и продуктивный разговор. Я уверен, что с сегодняшнего дня все пойдет быстро и мы сможем поднять наши отношения на новый уровень. Если у меня будет ваше расписание, я запланирую поездку, чтобы встретиться лично",- говорится в посте.

Кроме того, Джулиани показал комментарии Волкера и посла США в Европейском союзе Гордона Сондланда о президенте Владимире Зеленском.

"Руди, только что говорил с Волкером. Он дал мне новую информацию о Зеленском. Я также напрямую говорил с Зеленским", - написал Сондланд Джулиани.

Указанные сообщения свидетельствуют о готовности Волкера консультировать Джулиани по вопросам Украины.

"Хотел бы рассказать вам больше о дискуссии о Зеленском и также о российско-украинской динамике",- написал Волкер Джулиани.

Это не первые фрагменты переписки с Волкером, которые обнародует Джулиани.

Ранее Джулиани в интервью Fox News уже рассказывал, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсуждал с ним встречу с помощником Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Однако тогда он представил другие фрагменты переписки.

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