Мир Ирак охватили массовые протесты: МИД рекомендует срочно покинуть страну

2019-10-08 14:14 138

МИД Украины рекомендует украинцам не ездить в Ирак в связи с существенным ухудшением ситуации.

"В связи с массовыми антиправительственными протестами в столице Республики Ирак - Багдаде и существенным ухудшением ситуации в стране, а также неспособностью иракских правоохранительных органов обеспечивать надлежащую защиту на территории Ирака иностранных граждан, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить эту страну, воздержаться от поездок в Ирак без острой необходимости, а тем гражданам, которые уже там находятся, покинуть ее территорию", - сообщает консульская служба МИД.

При отсутствии возможности безопасно выехать из страны, МИД рекомендует не оставлять мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории Ирака, гражданам Украины рекомендуют обращаться в посольство Украины в Ираке.

Напомним, 1 октября начались протесты в Багдаде. Вскоре они охватили не только столицу, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. Власти Ирака полностью отключали со среды по пятницу доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны. Известно о 65 погибших и почти 2 тысячах раненых во время протестов, но затем количество погибших возросло до 100.