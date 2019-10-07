Украина Саакашвили написал заявление в Главную военную прокуратуру - заведено уголовное дело

2019-10-08 09:41 606

Главная военная прокуратура открыла уголовное производство о незаконном выдворении бывшего президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.

"В Главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Заявление относительно похищения и насильственных действий в отношении Саакашвили и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года. Согласно указанному заявления открыто уголовное производство", - говорится в сообщении пресс-службы Главной военной прокуратуры.

Ранее сам Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что намерен подать заявление в правоохранительные органы о своем незаконном выдворении из Украины. По его мнению, данное преступление осуществили сотрудники личной охраны бывшего Президента Петра Порошенко и экс-депутата Верховной Рады Игоря Кононенко, переодетые в пограничников.

Напомним, Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году и был назначен главой Одесской ОГА. Но 26 июля 2017 года пятый президент Украины прекратил гражданство Саакашвили. 12 февраля 2018 года пограничники выдворили Саакашвили из Украины в Польшу в рамках процедуры реадмиссии. Въезд в Украину был запрещен до 2021 года.

После того, как статус гражданина Украины для Саакашвили был восстановлен, в ГПСУ заявили, что не могут препятствовать въезду на территорию страны гражданину, и спрогнозировали, что у пограничников не будет вопросов к Михеилу Саакашвили и он вернулся, хотя в большую политику пока не пошел.