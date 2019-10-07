Политика Разведение сил на Донбассе откладывается на неопределенный срок, - глава МИД Пристайко

2019-10-07 13:44 315

Украинская армия не начнет отвод войск в районах населенных пунктов Золотое и Петровское на Донбассе в понедельник, 7 октября.

"Сегодня должно было бы начаться разведение. К сожалению, вы знаете, что несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое, а насколько вы помните, разведение начнется на седьмой день после того, как не будет обстрелов", - заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко по итогам встречи с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

Также он отметил, что все условия для саммита нормандской четверки выполнены и осталось лишь согласовать дату.

"Конкретной даты встречи в нормандском формате на саммите нет, но все условия фактически выполнены всеми сторонами, все готовы. Даты уже обсуждаются, но я бы не хотел их называть, потому что мы еще не получили соглашение всех четырех сторон", - сказал министр.