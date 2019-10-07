Политика У Зеленского хотят денег: А Раду внесли законопроект о новом налоге на обмен валюты

2019-10-07 15:14 318

Нардеп от монокоалиционной партии президента "Слуга народа" Александр Дубинский внес в парламент проект закона №2208, которым предлагается ввести новый налог на обмен валюты в наличной форме, который будет направляться на развитие спорта.

"После упрощения осуществления валютно-обменных операций в феврале 2019 отдельные банки ввели онлайн покупки иностранной валюты. Поэтому введение сбора на развитие спорта с операций по покупке иностранной валюты в наличной форме будут стимулировать граждан и субъектов хозяйствования осуществлять операции по продаже и/или покупке иностранных валют в онлайн режиме в безналичной форме без посещения финансовых учреждений, их структурных подразделений и пунктов обмена валют", - говорит в пояснительной записке.

Стоит ли говорить, что украинцы отнеслись к пободного рода инициативе вполне ожидаемо. Как в экспертной среде, так и рядовые пользователи ФБ назвали данный проект банальным воровством. В Соцсетях припомнили также ходовую во времена резкого падения гривны поговорку "Никакого кризиса нет, просто они п...дят наши деньги".

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