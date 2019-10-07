Политика Пашинского арестовали, но он пообещал бороться

2019-10-07 22:00 129

Суд отправил бывшего народного депутата на два месяца под арест без права внесения залога.

Печерский районный суд Киева в понедельник, 7 октября, отправил под арест бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Соответствующее решение зачитала судья Олеся Батрин.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователей Государственного бюро расследований, которые просили суд отправить Пашинского под стражу без права внесения залога.

Судья добавила, что Пашинский будет находиться под стражей до 4 декабря.

- Я воин, я буду воевать, - заявил Пашинский.

У Пашинского есть пять дней, чтобы обжаловать решение. Он отметил, что сделает все, чтобы "преступники, которые сегодня, при вас, совершили преступление, об этом пожалели".

- Они меня не сломают, они меня не испугают. Я докажу свою правоту. Я докажу, что эти преступники (показал пальцем перед собой. - Авт.) сядут, - отметил подозреваемый.

Пашинский обещает бороться и уверен в своей победе, надеется "на объективное, всестороннее освещение". Он заявил, что обстоятельств для его ареста не было.

- Этот человек (показывает пальцем перед собой, в толпу людей. - Авт.) уже опубликовал материалы досудебного следствия. Он уже совершил преступление. Телеканал "ZIK" показал материалы досудебного следствия. Сейчас мои защитники это оформляют. Материалы дела сфальсифицированы, судья пошла на заведомое нарушение всех факторов норм законодательства, - считает Пашинский.

Напомним, 4 октября ГБР сообщило о вручении подозрения Пашинскому по "делу Химикуса". Речь идет об инциденте 31 декабря 2016 года, тогда Сергей Пашинский заявил о нападении на него в Киевской области, во время которого он применил оружие.

Пострадавший во время стычки Вячеслав Химикус рассказал, что Пашинский достал оружие, когда ему никто не угрожал, и не делал предупредительного выстрела в воздух.

В августе 2017 года стало известно, что Генпрокуратура закрыла уголовное дело против Пашинского. В ГПУ пришли к выводу, что нардеп действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. А Химикус подал жалобу в ЕСПЧ.