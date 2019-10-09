Курьезы фото В Запорожье запрещенного Ленина переделали в памятник Порошенко

2019-10-11 15:33 246

В Запорожье памятник Ленину, который подлежал сносу в рамках декоммунизации, переделали на постамент пятому президенту Петру Порошенко.

Соответствующие фото публикуют в соцсетях местные жители.

Обновленный, или как шутят сами запорожцы "реформированный" памятник находится на территории базы отдыха напротив острова Хортица.

На кадрах видно, что памятник разукрасили, "надев" на него черный костюм, на лацкане которого нарисовали герб Украины. При этом лицо статуи попытались сделать похожим на Порошенко.

Глядя на такое вспоминается знаменитая фраза пятого президента: "где тебе б...ть еще реформ не хватает?".

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Курьезы

фото В Запорожье запрещенного Ленина переделали в памятник Порошенко 2019-10-11 15:33 246
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