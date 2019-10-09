Курьезы фото Скорая помощь Дубая станет самой быстрой в мире - медиков пересаживают на суперкары

2019-10-10 15:14 132

Скорая помощь Дубая будет ездить на гоночных суперкарах, которые планируется использовать для экстренного прибытия на место происшествия.

Как сообщает Autotimesnews, парк скорой помощи Дубая пополнился двумя суперкарами Nissan GT-R и Chevrolet Corvette C7, а также внедорожником Range Rover.

Восемь роскошных автомобилей с впечатляющими характеристиками уже занесены в арсенал скорой помощи. Ожидается, что новые авто помогут сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации с восьми до четырех минут.

Все суперкары будут оснащены кислородными баллонами и устройствами для сердечно-легочной реанимации. Ожидается, что медработники на гоночных авто будут приезжать на место гораздо быстрее, чем основная команда врачей, таким образом оперативнее предоставят необходимую медицинскую помощь потерпевшим.

Известно, что суперкарами оснащена и полиция Дубая. Правоохранители следят за порядком на Aston Martin One-77, Bugatti Veyron, Ferrari LaFerrari и Porsche 918. Например у полиции Абу-Даби, есть уникальный ливанский автомобиль Lykan HyperSport ценой в 3,4 миллиона долларов.