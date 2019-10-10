Политика Трамп перешел к открытым угрозам - обещает уничтожить Эрдогана и экономику Турции

2019-10-11 10:11 78

Дональд Трамп предупредил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии. 

"Я разрушу его (президента Турции) экономику, если это произойдет. Однажды я уже сделал это в связи с пастором (Эндрю) Брансоном. Я надеюсь, что он (Эрдоган) будет действовать рационально", − заявил американский лидер.

Также Трамп отметил, что готов сделать "нечто значительно большее, чем санкци", и предупредил об этом Эрдогана.

"Я пытался его (Эрдогана) остановить буквально с первого дня на посту президента, но они хотят воевать", − указал президент США.

Он также заявил, что Вашингтон вывел всех своих военнослужащих из зоны проведения турецкой операции в Сирии и вывозит оттуда некоторых "наиболее опасных" из захваченных ранее боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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