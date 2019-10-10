Политика Президент Турции Эрдоган заявил, что Сирия не принадлежит США

2019-10-11 17:34 117

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет право проводить операцию "Источник мира" в соседней Сирии благодаря Аданскому соглашению, подписанному правительствами двух стран в 1998 году.

"Что же касается использования воздушного пространства над Сирией, то оно не принадлежит США. Это международное пространство, это сирийское воздушное пространство. Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом (президента Сирии Башара Асада)", − отметил президент Турции в интервью Yeni Safak.

По его словам, США находятся в Сирии "не по приглашению режима".

"А мы там находимся в рамках соглашения (подписанного между Анкарой и Дамаском) в Адане. Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов (на территории Сирии)", − указал Эрдоган.

Ранее Трамп заявил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет теснить курдов на северо-востоке Сирии.