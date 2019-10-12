Украина Почти лето: синоптики рассказали о погоде на выходных

2019-10-13 11:30 117

 

Как и обещали синоптики, в ближайшие три выходных дня в Украине будет теплая и сухая погода, с достаточно высокой температурой воздуха.

В субботу, 12 октября, на всей территории установится теплая погода без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5−10 м / с. Температура ночью 4−9 градусов тепла, а днем 13−18 со знаком «плюс». В Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье температура поднимется до +21 градуса.

В Киеве днем будет + 16 — + 18 градусов, ночью — + 7 + 9.

В воскресенье 13 октября станет еще теплее — до 21−22 градусов днем. Чуть прохладнее погода ожидается лишь в восточных областях, а также в Сумской и Черниговской. День обещает быть малооблачным, без осадков.

На праздник Покрова и День защитника Украины, 14 октября, день будет солнечным, безветренным. По всей территории Украины столбики термометров днем поднимутся выше 20 градусов, а в отдельных регионах возможны и +25.

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