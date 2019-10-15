Детали Дело Фрумана-Парнаса потянет за собой дело Левочкина

2019-10-15 09:29 69

Арест представителей украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США может повлечь за собой волну скандалов и разоблачений по обе стороны Атлантики.

Недавно все информпространство Украины и США облетела новость о задержании двух граждан США – выходцев из стран бывшего СССР – Игоря Фрумана и Льва Парнаса. На первый взгляд обвинения выглядят не таким уже грандиозными (незаконное финансирование избирательной кампании Трампа на сумму в $ 500 тыс. – Прим.), чтобы они заслуживали на внимание топовыхмировых изданий, как впрочем, и обе персоны – в масштабепланеты бизнесмены Фруман и Парнас имеют маленький вес. Но их деятельность в преддверии выборов президента США предала им огромную важность. Ни для кого не секрет, что они выполняли функцию связистов между Украиной, США и Австрией, где ожидает решения вопроса об экстрадиции украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Игорь и Лев в течение своей активной деятельности накопили много информации о контактах представителей украинской власти с республиканцами и, в первую очередь, с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Теперь политические противники Дональда Трампа получают широкое поле для наступления. Дело в том, Фруман и Парнас замешаны не только в истории с отставкой посла США в Украине Марией Иованович, но и поддерживали связь с Рудольфом Джулиани в интересах олигарха Дмитрия Фирташа, который уже шестой год пытается избежать экстрадиции в США.

Последний может стать настоящим кладезем информации, так как Фирташ в свое время считался одной из ключевых финансовых опор экс-президента Украины Виктора Януковича. Также Фирташ является партнером серого кардинала украинской политики – Сергей Левочкина, занимавшего пост главы Администрации Президента Януковича в 2010-2014 годах. К тому же остроте ситуации добавляет тот факт, что бывшей консультант Януковича и глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт ныне отбывает 7,5 лет наказания из-за коррупционных взаимоотношений с Партией регионов. Таким образом, Фруман и Парнас стали политической удочкой, на крючке которой висит серьезная часть украинского истеблишмента. «Потянув» за Фрумана и Парнаса можно получить необходимую информацию от Фирташа-Левочкина или бывших Генеральных прокуроров Украины – Юрия Луценко и Виктора Шокина. Встречу Джулиани с Луценко и Шокиным помогали организовать все те же – Фруман и Парнас. Левочкин в отличие от Фирташа постоянно находится в Украине и ведет активную политическую жизнь в составе партии «Оппозиционна платформа – За жизнь». Данная партия представляет в Украине интересы Российской федерации. О том, что на Трампа пытаются найти компромат о его связях с РФ, давно известно. А Фрумана и Парнаса американские прокуроры как раз подозревают в том, что деньги на избирательную кампанию Трампа в размере $ 325 000 они получили от некоего гражданина РФ. Очевидно , что следственные органы США приложат максимум усилий, чтобы распутать русский след в деле избирательной компании Трампа. В свою очередь Через Левочкина демократы смогут попытаться затормозить ход дела, которое недавно просил возобновить своего коллегу Владимира Зеленского сам Президент США Дональд Трамп. Речь идет о главном потенциальном противнике Трампа на президентских выборах в 2020 году Джо Байдене, вернее, о делах его сына в газовой компании «Бурисма» экс-министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского.

В общем, далеко не самые мощные фигуры на шахматной доске ныне играют значительную роль в острой внутриполитической борьбе в США.

Их показания и сотрудничество со следствием могут спровоцировать настоящую бурю, последствием коей станет серьезное изменение политического ландшафта не только США, но и Украины, превратившейся в арену битвы за власть в Америке.