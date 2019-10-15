Украина В Нацполиции озвучили печальную статистику по ДТП в Украине

2019-10-15 15:46 243

В Нацполиции обратили внимание водителей на возросшее количество серьезных ДТП. Так, по данным пправоохранителей, за минувшие сутки в Украине произошло 730 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 18 человек.

"Друзья, к сожалению, имеем печальные новости: Только за минувшие сутки в стране в ДТП погибли 18 человек. 120 получили травмы", - говорится в сообщении.

Полицейские настоятельно рекомендуют водителям учитывать особенности дорожной обстановки в осенний период, соблюдать дистанцию и безопасный скоростной режим.