Украина Украинским водителям грозит новый штраф

2019-10-15 20:30 84

 

В Украине введен новый штраф за невыполнение водителем, который осуществляет перевозку грузов или пассажиров, требований работника Укртрансбезопасности об остановке автомобиля.

Штрафовать Укртрансбезопасность имеет право с 25 сентября 2019 года, пишет “Дорожній адвокат”.

Остановка транспортного средства может быть произведена только работниками Укртрансбезопасности в форменной одежде, имеющими соответствующее служебное удостоверение, направление на проверку, сигнальный диск (то есть жезл) и индивидуальную печать.

Размер штрафной санкции — 3400 грн., или же лишение нарушителя права управления на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

Проверка может быть осуществлена только путем проведения рейдовых проверок на основании еженедельного графика. График составляется и утверждается главой Укртрансбезопасности или ее территориального подразделения. Проверка проводится группой специалистов Укртрансбезопасности в количестве не менее двух человек.

Несоблюдение должностными лицами Укртрансбезопасности данных требований является законным основанием для отмены штрафа.

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