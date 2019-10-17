Украина Зеленский подписал закон о кассовых аппаратах

2019-10-17 21:00 339

Президент подписал законы о применении кассовых аппаратов и программных РРО для малого бизнеса.

Президент подписал законы Украины, которые расширяют обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций (РРО) для малого бизнеса, сообщает пресс-служба главы государства.

Законы направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывод из теневого оборота доли наличных расчетов, "серого" товара, улучшение эффективности налогового администрирования и государственного контроля за расчетными операциями.

Отмечается, что поэтапное расширение фискализации расчетных операций и внедрение инновационных технологий в виде программных РРО как альтернативы классическим РРО будут способствовать повышению общего уровня налоговой культуры и защите потребителей.

В законе предусмотрено, что функцию программного РРО сможет выполнять любое устройство (компьютер, планшет, смартфон), на который установлено программное обеспечение. При этом Государственная налоговая служба Украины должна обеспечить предпринимателей программами бесплатно, а регистрация програмного РРО будет осуществляться через электронный кабинет.

Чтобы стимулировать потребителей получать чеки, законы предлагают ввести с 1 октября 2020 года механизм "кэшбека". Он предусматривает возможность компенсации покупателю 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) за счет части штрафных санкций за нарушение требований по РРО, применяемых по его жалобе.

Кроме того, с 1 января 2021 года повышается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальный порог годового дохода физлица-предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, которое может относиться ко II группе плательщиков единого налога.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 сентября приняла закон о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и о регистраторах расчетных операций в смартфоне, а также одобрила соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины. Законы направлены на выведение из теневого оборота доли наличных расчетов и "отбеливание" обращения товаров, реализуемых без официального отображения теми субъектами хозяйствования, которые согласно законодательству не освобождены от обязанности применения регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг, однако реально их не используют.