Украина Синоптики дали неутешительный прогноз на зиму

2019-10-19 13:00 207

 

В Украине будет самая холодная зима за 30 лет

В январе и феврале в Украине ожидаются рекордные за последние 30 лет морозы. Именно такой прогноз дает украинский гидрометцентр совместно с украинской климатической сетью AccuWeather.

Морозы в Украину придут из Сибири. "В январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума. Ожидаются и мощные снегопады", - говорят синоптики.

В свою очередь, метеоролог Светлана Краковская говорит, что все чаще в Украину идет сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому Украину и кидает из крайности в крайность - то чрезвычайное потепление, то резкое и жестокое похолодание.

При этом, несмотря на сентябрьский прогноз украинских синоптиков по поводу октября, сейчас в Украине еще одно бабье лето. Такой температуры в октябре синоптики не видели 140 лет.

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