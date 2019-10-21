Мир В Швейцарии выборы в парламент с большим отрывом выиграли националисты

2019-10-21 12:13 66

Как сообщает Neuer Zuercher Zeitung, на парламентских выборах в Швейцарии победила националистическая Швейцарская народная партия (SVP).

SVP получила 25,6% голосов в Большой палате, которая насчитывает 200 депутатов. Второе место заняла Социал-демократическая партия с 16,6%. Либерально-демократическая партия заняла третье место с 15,3%.

Кроме этого, известно, что в национальный совет прошли Зелено-либеральная, Бюргерсько-демократическая, Евангелистская народная партии. А также христианские демократы, радикальные либералы, националисты, социал-демократы и зеленые прошли в Совет Кантонов.

Швейцарский парламент состоит из двух палат - Совета кантонов из 46 членов и Национального совета из 200 членов. Выборы в обе палаты проходят каждые четыре года.