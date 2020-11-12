Мир Марш независимости в Польше перерос в битву националистов с полицией

2020-11-12 10:39 126

Во время празднования Дня Независимости в столице Польши Варшаве националисты устроили драку с полицией, которая, в свою очередь, открыла стрельбу из гладкоствольного оружия. Об этом сообщает TVN24 и ряд других польских СМИ.

По словам замглавы МВД Блажея Побожего, ранения получили двое офицеров. У одного из них от удара камнем разбито лицо, его прооперировали.

"В целях восстановления общественного порядка деятельность подразделений полиции осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Пострадало несколько полицейских. Применяются принудительные меры, включая перцовые баллончики и, в отдельных случаях, гладкоствольное оружие", - сообщила Варшавская полиция.

Перед демонстрацией организаторы Марша независимости объявили, что в этом году из-за эпидемии он примет моторизованную форму, с участием машин, велосипедов и мотоциклов.

Поездка началась на кольцевой развязке Дмовского, но рядом с транспортными средствами - вопреки предыдущим заявлениям - в марше начали принимать участие участники ультраправого движения, они шли пешком.

Националисты стали собираться также и перед Дворцом культуры и науки. Начались столкновения между участниками марша и полицией. Представители ультраправого движения бросали в силовиков осветительные ракеты и камни. Возник пожар в одной из квартир вдоль трассы, возле Понятовского моста. На одном из этажей здания висели радужный флаг и транспарант с символом женского протеста.

Представитель ассоциации "Марш независимости" Роберт Бонкевич заявил, что офицеры заняли "провокационную позицию", тогда как представитель Варшавской полиции сообщил о "жестоких нападениях на полицейских".

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