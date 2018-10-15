Политика фото Марш в дыму: По Киеву с файерами и флагами прошли более 10 тысяч националистов

2018-10-15 08:41 225

В минувший уикенд представители националистических и праворадикальных сил собрались в центре Киева и прошли маршем по случаю годовщины основания УПА, Дня казачества и праздника Покровы.

Перед собравшимися выступили лидеры Национального корпуса, Правого сектора, Свободы, ОУН, Конгресса украинских националистов.

Также перед участниками выступил ветеран УПА 92-летний Теодор Дячун.

Марш националистов собрал, как сообщают СМИ, около десяти тысяч участников.

Колонну возглавили участники АТО, за ними шли лидеры националистических сил.

Участники скандировали "Слава Украине! Героям слава!", "Москаляку на гілляку", "Одна единая соборная Украина", "Бандера наш герой!", "Ганьба!", "На ножи", "Буде Украина вільна", "Пам'ятай, чужинець - тут господар українець".

Также на марше был замечен транспорант: "Повернемо Україну українцям".

Марш закончился на Европейской площади, где запланирован концерт ко Дню защитника Украины.

Позже на Европейской площаи спели гимн Организации украинских националистов "Зродились ми великої години".