Мир Диетологи опровергли мифы о здоровом питании

2019-10-21 15:46 219

Как сообщает La Vanguardia, испанские диетологи перечислили продукты которые, стоит полностью исключить из рациона. Они не только не приносят пользы, но и могут наносить вред организму в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Диетологи каждый день сталкиваются с утверждением, что пара бокалов вина или пива в день может быть полезна для здоровья, но это не просто ложь – это настоящее варварство", – заявила диетолог Пилар Эскер.

Также, по ее словам, рафинированная мука и изделия из нее наносят вред здоровью, вызывая внезапные взлеты и падения уровня глюкозы, которые истощают поджелудочную железу и могут привести к диабету.

Рекомендуется отказаться также от колбас, обезжиренных молочных продуктов, а также продуктов, в названии которых содержится фраза "без сахара".

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