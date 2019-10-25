Украина В Киеве стартовал отопительный сезон - когда батареи станут горячими

2019-10-25 21:36 189

В Киеве с сегодняшнего дня начинается отопительный сезон для всех зданий, в частности для жилого сектора. Интересно, что нынешний год ознаменовался самым поздним за последние 10 запуском системы отопление в столице.

Как сообщил зампредседателя КГГА Петр Пантелеев, отопление в учреждениях социальной сферы - школах, садиках, больницах, включили еще 30 сентября.

"На сегодня подключены все желающие такие заведения, поскольку подключение происходит по заявкам", - отметил Пантелеев.

Главный инженер СП "Киевские тепловые сети" "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода отметил, что в течение 10 дней в столице включат отопление для всех домов.

Всего во время подготовки к отопительному сезону было отремонтировано 569 котлов, 2 тыс. 256 тепловых пунктов, 19 насосных станций, было устранено более 8 тыс. повреждений, заменено около 42 км трубопровода.

Напомним, ранее "Нафтогаз" предложил сэкономить на отоплении столицы, включать отопление в  выборочно, поскольку ожидается относительно теплая погода.

 По состоянию на сегодня отопительный период начат во всех областях, кроме Одесской и Херсонской. В частности, в Полтавской, Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Сумской, Черниговской областях отапливают более 50% объектов жилищной сферы.

 

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