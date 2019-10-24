Украина В Нафтогазе предложили способ экономить - включать отопление в Киеве не всем

2019-10-25 10:14 270

НАК "Нафтогаз" предлагает включать отопление в Киеве выборочно, поскольку по прогнозу синоптиков, в столице еще неделю будет теплая погода. 

"...по прогнозу погоды еще неделю будет теплая погода. Ближайшее похолодание в следующий вторник - будет до +8, а уже в понедельник (4 ноября) прогнозируют до +11. К тому же, со следующей недели начинаются школьные каникулы и отапливать пустые классы нет смысла", -  сообщает пресс-служба ведомства.

В "Нафтогазе" отметили, что к отоплению надо подойти избирательно, чтобы "киевляне могли сэкономить свои средства и не отапливать воздух".

Ранее синоптики сообщали о том, что в Украину с понедельника, 28 октября, придет осеннее похолодание. Позже еще будет потепление, но уже не такое существенное.

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