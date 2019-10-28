Украина В ГСЧС раскрыли свежие данные о содержании в воздухе фенола, формальдегида, диоксида азота и серы

2019-10-29 08:11 141

В ГСЧС отчитались о состоянии мониторинга атмосферного воздуха на территории Украины. Как и ожидалось, значительных превышений уровней загрязнения воздуха в стране не зафиксировано.

"По состоянию на конец октября значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано. Концентрации оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС Украины не отмечает", - указали в ведомстве.

В ГСЧС напомнили, что на территории Украины удерживается антициклонный характер погоды, что приводит к отсутствию осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

"Вместе с тем, значительного роста уровней загрязнения воздуха не наблюдается. Незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском", - уверили специалисты.

Как отмечается, в общем синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха.

Также сообщается, что по прогнозам Укргидрометцентра, в период с 28 по 29 октября ожидается улучшение синоптической ситуации.

Напомним, что ранее уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в десять раз. Жителям некоторых районов столицы Украины советуют сидеть дома из-за беспрецедентно грязного воздуха.