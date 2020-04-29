Украина Формальдегид, диоксиды серы и азота - чем дышат киевляне во время карантина

2020-04-29 13:44 270

В Киеве на протяжении недели содержание токсичных веществ в воздухе в разы превысило норму. Причиной стали масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения и пылевые бури. По состоянию на сегодня опасные концентрации ядовитых примесей в воздухе столицы снижаются.

В украинской столице с 21 по 27 апреля содержание токсичных веществ в воздухе в разы превысило норму. Как сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории, в Киеве были превышены среднесуточные предельно допустимые концентрации:

пыли - в 1,3-2,1 раза на проспекте Победы, улицах Александра Довженко, Каунасской, на Бессарабской и Демеевской площадях, Оболонском проспекте;

диоксида серы - в 2,5-2,9 раза на проспекте Победы, улицах Александра Довженко, инженера Бородина, площадях Демеевской, Бессарабской; в 1,9-2,4 раза - на всех постах города, исключая проспекта Науки, 37 (у метеоплощадки обсерватории);

оксида углерода - в 1,1 раза на проспекте Победы;

диоксида азота - в 11 раз на улице инженера Бородина; в 9,2-9,7 раза - на Демеевской площади, проспекте Победы, улице Каунасской; в 5,0-6,5 раз на Бессарабской площади и Оболонском проспекте; в 3,7-4,9 раз - на всех постах города, за исключением проспекта Науки;

формальдегида - в 3,0-3,5 раза на улицах Александра Довженко, Попудренко, Бессарабской площади и проспекте Победы; в 1,7-2,9 раза - на других постах города.

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Метеорологи отмечают, что по сравнению с предыдущей неделей содержание диоксида азота в воздухе города повысилось, а содержание пыли значительно снизилось после пылевой бури 16 апреля. В течение недели наблюдалось постепенное снижение концентраций всех примесей в воздухе города.

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