Украина Погода на неделю: в Украину придет похолодание с ночными морозами

2019-10-28 18:00 237

 

На этой неделе погода в Украине будет прохладной, ожидаются дожди и заморозки, сообщает Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

Как отмечают синоптики, в ближайшую неделю в Украине ожидается холодная погода, обусловленная поступлением на территорию Украины холодных атмосферных фронтов с северо-западной Европы.

В последующие трое суток местами пройдут небольшие дожди, а на высокогорье Карпат с мокрым снегом.

Ночью температура воздуха составит от 0 до -6 градусов, а днем прогреется до +2 +7. На Закарпатье и в юго-восточной части страны ночью ожидается +3 +8,а днем +7 +12 градусов.

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