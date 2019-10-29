Украина фото Нардепам из "Слуги народа" прямо в Раде сделали прививки от дифтерии

2019-10-29 11:44 216

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и народные депутаты от фракции "Слуга народа" публично вакцинировались против дифтерии прямо в здании парламента. 

“Не будьте равнодушными к своему здоровью и здоровью окружающих - вакцинируйтесь, если еще не успели этого сделать!", -  сообщает пресс-служба политсилы в Facebook.

Напомним, вакцинация сегодня является единственным способом защиты от многих инфекционных заболеваний и способом минимизировать риски осложнений.

В "Слуге народа" уверяют, что инъекций в Украине хватит для всех желающих.

Напомним, 25 октября в Ужгороде 15 студентов заболели дифтерией. Еще один случай дифтерии был подтвержден в Тернопольской области.

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