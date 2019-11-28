Украина Вспышка дифтерии Украине: посольство Индии передало 60 ампул сыворотки

2019-11-28 12:44 246

Как заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сегодня в Украине есть достаточно доз сывороток и вакцин от дифтерии. 

Скалецкая отметила, что в Украине 5 млн доз вакцин для взрослого населения.

"По сывороткам поступило и от индийского посольства более 60 доз нам передали. Кроме того, поступило еще 150 доз, как мы и говорили, от ПРООН. Поэтому на самом деле на сегодня мы имеем достаточное количество", - сообщила министр.

Весной 2020 года в Минздраве ожидают еще 1 тысячу противодифтерийных сывороток, которые должны поступить в Украину. Кроме того, по ее данным, по состоянию на конец ноября в Украине не зафиксировано новых случаев заболевания дифтерией.

Ранее сообщалось, что Украина получила 200 ампул сыворотки от дифтерии. В некоторых регионах сыворотку применяют в панике в тех случаях, когда это не нужно, отметила Зоряна Скалецкая.

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