Украина Украинцев обязали возить детей в автокреслах - Рада приняла историческое решение

2019-10-29 13:46 159

Сегодня Верховная Рада сделала жизнь маленьких украинцев более безопасной и цивилизоанной. Парламент ввел штрафы 510-850 грн за перевозку детей в автомобилях без специальных кресел, приняв законопроект № 1150.

Документ поддержали за основу 323 нардепа и в целом 332 нардепа (при 226 минимально необходимых голосах).

В Админкодекс внесли норму о штрафе 510 грн за нарушение правил перевозки детей, а 850 грн - за повторное нарушение в течение года.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

В пояснительной записке обращают внимание, что в подпунктах "б-г", пункта 21.11 Правил дорожного движения определено, что запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или возрастом до 12 лет – в транспорте без спецсредств, которые дают возможность пристегнуть ребенка; детей до 16-летнего возраста - в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей - в темное время суток.

Перед голосованием нардепам привели данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым детские автомобильные кресла в случае ДТП уменьшают вероятность смерти младенцев примерно на 70%. Для более взрослых детей этот показатель составляет 54-80%.