Украина Как пройдет отопительный сезон в Украине в случае полной остановки транзита газа

2019-10-31 11:15 144

В Нафтогазе успокаивают украинцев, голубого топлива на текущий отопительный сезон боле чем достаточно. Подземные хранилища газа страны сегодня заполнены на 70%, потому потенциальное прекращение транзита никак не повляет на внутренний рынок.

Как заявил первый замглавы правления компании Сергей Перелома, отопительный сезон в Украине пройдет стабильно даже при отсутствии транзита газа из России.

"Независимо от погодных условий, независимо от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа, группой Нафтогаз при участии оператора газотранспортной системы и Укртрансгаза неоднократно проводились учения, на которых моделировались разные сценарии как погодных условий, так и разные сценарии потребления. Также мы моделировали и отсутствие транзита, и ограничение импорта природного газа из европейских стран. Любой сценарий подтверждает, что мы устойчиво проходим отопительный сезон", - сказал он.

Он напомнил, что Украина накопила 21,7 миллиарда кубических метров газа, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 17 миллиардов кубометров.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель добавил, что запасы угля практически сравнялись с прошлогодними.

 

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