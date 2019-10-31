Мир Найден принципиально новый и безопасный способ ранней диагностики рака

2019-10-31 12:43 240

Ученые открыли принципиально новый способ ранней диагностики рака. Отчет об открытии опубликован в журнале Cancer Research.

Специалисты намерены использовать специальные синтетические каркасы, способные улавливать раковые клетки. Помещенный под кожу каркас превращается в "ловушку" для циркулирующих раковых клеток. Данный метод более безопасен, чем используемая сейчас инвазивная биопсия.

Испытание на мышах показало эффективность способа для нескольких видов рака.

Кроме того, "ловушки" позволяют обнаружить признаки онкологии до начала распространения раковых клеток по организму, так как они улавливают и образующиеся в ответ на первые проявления заболевания иммунные клетки. Ученые планируют оснастить каркасы датчиками, чтобы получать информацию по Bluetooth в режиме реального времени.