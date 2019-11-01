Украина Сейсмолог предсказал Украине мощное землетрясение - какие области под угрозой

2019-11-02 12:00 624

 

Мощное землетрясение в ближайшем времени может произойти в Украине. Поскольку сейсмическая активность в Карпатах, которая затрагивает часть нашей страны, происходит один раз в 100-120 лет, а в 1908 году были зафиксированы последние мощные толчки, теперь их следует ждать сейчас, заявил сейсмолог Александр Кендзера из института геофизики НАН Украины.

Сейсмолог в скором времени прогнозирует довольно сильное землетрясение - по его словам, на Закарпатье толчки могут достигать 8 баллов по 12-бальной шкале. Поскольку нельзя точно спрогнозировать, когда начнутся толчки, людям следует быть готовыми к ним заранее.

Часть Украины территориально находится в сейсмически активном районе - "Зоне Вранча", рядом с эпицентром которой находится запад Одесской области. Там фиксировались толчки мощностью 6-7 баллов. Эпицентры также были в Ужгороде, Мукачево, Сваляве и в Прикарпатском регионе.

6-бальные толчки накрывали Залещики (Тернопольская область) и Каменку-Бугскую (Львовщина).

Центр и Восток также подвержены землетрясениям, максимум, зафиксированный здесь, 5 баллов.

Насколько справедливы слова ученого, ведь считается, что землетрясение предсказать невозможно? В Сейсмологическом сообществе Америки утверждают: достижение успеха в долгосрочных прогнозах (на годы или десятилетия) гораздо вероятнее достижения прогноза с точностью до месяца. Точные краткосрочные прогнозы от часов до дня на данный момент невозможны. Так что Кендзера, по-видимому, предупреждает не зря.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

На юго-западе Турции произошло землетрясение

2019-08-08 19:30 1746

В Индонезии произошло мощное землетрясение

2019-05-18 14:00 1830

''Россия должна убраться!'' В ЕС обнародовали мощное заявление по Украине

2018-10-31 17:30 2301

В Крыму произошло землетрясение: первые подробности

2018-09-13 19:30 2580

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцев будут лечить по телевизору: как это будет работать

2019-11-02 15:00 48

Названы 10 опасных находок, которые лучше не поднимать

2019-11-02 14:00 198

Доллар и евро катятся вниз, НБУ изменил курс валют: что будет с гривной на выходных

2019-11-02 13:30 174

В Украине начинается потепление: что говорят синоптики

2019-11-02 13:00 240
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинцев будут лечить по телевизору: как это будет работать 2019-11-02 15:00 48
Названы 10 опасных находок, которые лучше не поднимать 2019-11-02 14:00 198
Доллар и евро катятся вниз, НБУ изменил курс валют: что будет с гривной на выходных 2019-11-02 13:30 174
В Украине начинается потепление: что говорят синоптики 2019-11-02 13:00 240

Лента

15:00 Украинцев будут лечить по телевизору: как это будет работать
видео 14:30 Яременко после скандала с перепиской наклеил на свой телефон защитную пленку
14:00 Названы 10 опасных находок, которые лучше не поднимать
13:30 Доллар и евро катятся вниз, НБУ изменил курс валют: что будет с гривной на выходных
13:00 В Украине начинается потепление: что говорят синоптики
12:30 Наев: При обстрелах ВСУ могут вернуться на позиции
12:00 Сейсмолог предсказал Украине мощное землетрясение - какие области под угрозой
11:32 Юристы рассказали, когда штраф за нарушение ПДД незаконен
11:00 Без трудовых книжек с 2020 года: как украинцы будут оформляться на работу
10:30 Оскандалившийся нардеп Яременко сложил полномочия главы комитета Рады