Украина Сейсмолог предсказал Украине мощное землетрясение - какие области под угрозой

2019-11-02 12:00 624

Мощное землетрясение в ближайшем времени может произойти в Украине. Поскольку сейсмическая активность в Карпатах, которая затрагивает часть нашей страны, происходит один раз в 100-120 лет, а в 1908 году были зафиксированы последние мощные толчки, теперь их следует ждать сейчас, заявил сейсмолог Александр Кендзера из института геофизики НАН Украины.

Сейсмолог в скором времени прогнозирует довольно сильное землетрясение - по его словам, на Закарпатье толчки могут достигать 8 баллов по 12-бальной шкале. Поскольку нельзя точно спрогнозировать, когда начнутся толчки, людям следует быть готовыми к ним заранее.

Часть Украины территориально находится в сейсмически активном районе - "Зоне Вранча", рядом с эпицентром которой находится запад Одесской области. Там фиксировались толчки мощностью 6-7 баллов. Эпицентры также были в Ужгороде, Мукачево, Сваляве и в Прикарпатском регионе.

6-бальные толчки накрывали Залещики (Тернопольская область) и Каменку-Бугскую (Львовщина).

Центр и Восток также подвержены землетрясениям, максимум, зафиксированный здесь, 5 баллов.

Насколько справедливы слова ученого, ведь считается, что землетрясение предсказать невозможно? В Сейсмологическом сообществе Америки утверждают: достижение успеха в долгосрочных прогнозах (на годы или десятилетия) гораздо вероятнее достижения прогноза с точностью до месяца. Точные краткосрочные прогнозы от часов до дня на данный момент невозможны. Так что Кендзера, по-видимому, предупреждает не зря.