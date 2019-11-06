Мир В Японии попробовали установить 4-дневную рабочую неделю - результат удивил

2019-11-06 14:13 198

Японский офис Microsoft в качестве эксперимента на месяц перешел на четырехдневную рабочую неделю.

Результаты показали, что это положительно сказалось не только на работниках, но и на результатах компании.

Эксперимент проводился в течение месяца, всем 2300 работникам дали дополнительный выходной в пятницу — при этом им не сокращали зарплату и не вычитали дни из отпуска.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продуктивность сотрудниковувеличилась почти на 40%. При этом компания сэкономила на потреблении энергии (оно снизилось на 23%) и на бумаге (сотрудники печатали на 58% документов меньше).

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