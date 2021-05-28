Мир Волна нападений: организации и госагентства США подверглись мощным хакерским атакам

2021-05-28 14:23

Ряд организаций и госагентств США подверглись атакам хакеров из группы Nobelium, которая может стоять за взломом американской компании SolarWinds в прошлом году. 

"На этой неделе мы наблюдали кибератаки злоумышленников Nobelium, которые были нацелены на государственные агентства, а также на научно-исследовательские, консалтинговые и некоммерческие организации. Данная волна нападений была нацелена на 3 тыс. учетных записей электронной почты в более чем 150 странах", – сообщил вице-президент Microsoft Том Берт в своем блоге.

По его словам, деятельность по меньшей мере четверти атакованных организаций связана с международным развитием, гуманитарной помощью и работой в сфере прав человека. Хакеры начали атаки на этой неделе с получения доступа к маркетинговой системе американского Агентства по международному развитию (USAID), после чего киберпреступники смогли рассылать по различным адресам электронные письма с фишинговыми ссылками, при переходе на которые на компьютеры пользователей загружалось вредоносное программное обеспечение. Это открывало хакерам разные возможности – от кражи данных до заражения других компьютеров в сети.

Том Берт заверил, что многие из этих атак были автоматически заблокированы программным обеспечением компании.

Также он добавил, что "Nobelium, берущая свое начало в России, – это та же самая структура, которая стоит за атаками на клиентов SolarWinds в 2020 году".

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