Украина В Украине хотят ввести выборы онлайн - Зеленский провел переговоры с Microsoft

2020-11-06 13:44 60

Владимир Зеленский и глава корпорации Microsoft Брэд Смит провели переговоры в видеоформате, во время которых обсудили планы введения в Украине системы онлайн-голосования. 

"Мы первые сделали цифровой паспорт. Также сделали цифровые водительские права. У нас были проблемы с регистрацией бизнеса, длинные очереди, а сегодня уже за 15-30 минут можно зарегистрировать свой бизнес. Я считаю, что это большая победа", - сказал Зеленский, передает ОП.

По его словам, приоритетная задача Украины на следующий год - запустить программу Paperless (безбумажный офис).

Также, Зеленский призвал Microsoft активнее инвестировать в Украину, добавив, что украинская власть будет гарантировать защиту их инвестиций и создавать благоприятный бизнес-климат.

Президент поблагодарил Смита за анонсирование внедрения в Украине программы облачного сервиса, поскольку она "дает большие возможности для построения в стране инфраструктуры для размещения центров обработки данных".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Офисе президента Украины ликвидировали одну из ключевых должностей

2020-11-05 11:12 525

Евродепутаты выступили против идеи Зеленского распустить Конституционный суд

2020-11-04 15:46 543

У Зеленского назвали условие для введения жесткого карантина

2020-11-03 20:30 687

Судьи Конституционного суда пригрозили Зеленскому парламентским кризисом

2020-11-03 11:42 741

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине хотят ввести выборы онлайн - Зеленский провел переговоры с Microsoft

2020-11-06 13:44 60

На Донбассе резко возросло число обстрелов, ранен солдат ВСУ

2020-11-06 10:39 264

Верховная Рада повысила размер помощи детям с тяжелыми болезнями

2020-11-05 21:30 555

Украинцам будут выплачивать компенсации за задержку пенсий и зарплат

2020-11-05 20:30 633
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине хотят ввести выборы онлайн - Зеленский провел переговоры с Microsoft 2020-11-06 13:44 60
На Донбассе резко возросло число обстрелов, ранен солдат ВСУ 2020-11-06 10:39 264
Верховная Рада повысила размер помощи детям с тяжелыми болезнями 2020-11-05 21:30 555
Украинцам будут выплачивать компенсации за задержку пенсий и зарплат 2020-11-05 20:30 633

Лента

13:44 В Украине хотят ввести выборы онлайн - Зеленский провел переговоры с Microsoft
13:16 Обвиненный в военных преступлениях президент Косово арестован в Гааге
12:43 В столице Словении впервые с 1991 года полиция применила водометы
12:11 Легенда большого футбола Диего Марадона перенес операцию на головном мозге
11:42 Байден резко сократил отставание он Трампа в "колеблющемся" штате Джорджия
11:14 В Украине зафиксирован 9721 новый случай Covid-19 - ситуация по областям
10:39 На Донбассе резко возросло число обстрелов, ранен солдат ВСУ
10:12 Дональд Трамп быстро теряет поддержку в Республиканской партии США
09:38 Лига Европы: АЕК на выезде разгромил луганскую Зарю
09:11 Сколько стоит сделать ПЦР-тест в Украине - стала известна реальная цена