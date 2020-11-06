Украина В Украине хотят ввести выборы онлайн - Зеленский провел переговоры с Microsoft

2020-11-06 13:44 60

Владимир Зеленский и глава корпорации Microsoft Брэд Смит провели переговоры в видеоформате, во время которых обсудили планы введения в Украине системы онлайн-голосования.

"Мы первые сделали цифровой паспорт. Также сделали цифровые водительские права. У нас были проблемы с регистрацией бизнеса, длинные очереди, а сегодня уже за 15-30 минут можно зарегистрировать свой бизнес. Я считаю, что это большая победа", - сказал Зеленский, передает ОП.

По его словам, приоритетная задача Украины на следующий год - запустить программу Paperless (безбумажный офис).

Также, Зеленский призвал Microsoft активнее инвестировать в Украину, добавив, что украинская власть будет гарантировать защиту их инвестиций и создавать благоприятный бизнес-климат.

Президент поблагодарил Смита за анонсирование внедрения в Украине программы облачного сервиса, поскольку она "дает большие возможности для построения в стране инфраструктуры для размещения центров обработки данных".

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