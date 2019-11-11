Украина фото Масштабное ДТП в Бородянском районе: число погибших выросло

2019-11-11 11:14 192

Госслужба по чрезвычайным ситуациям уточнила число жертв в результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области, погибли четверо людей.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, среди погибших двое детей, которым было по 12 лет. Кроме того, в результате ДТП пострадали четверо людей.

"10 ноября около 16:15 в селе Здвижевка Бородянского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека из них 2 детей (2007 г.н.) и 4 человека госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о троих погибших в результате ДТП в Бородянском районе.

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