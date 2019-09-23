Украина Стало известно, где именно пройдет пробная перепись населения

2019-09-24 11:14 246

Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области, сообщила директор учреждения Элла Либанова в интервью ZN.UA.

Пробная перепись состоится в Бородянском и Оболонском районах Киева и области. В то же время сама Либанова предпочла бы провести ее в одном из районов в Западной Украине. В Институте демографии признают, что данные по столице и ее пригороде не особо отразят общие тенденции по стране

"Я бы хотела, чтобы одним из выбранных для пробной переписи был район в Западной Украине. Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", – сказала она.

При этом Либанова выразила уверенность, что пробная перепись населения пройдет до конца текущего года. Все вопросы в пробной и полноценной переписи одинаковы.

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