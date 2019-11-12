Украина У Данилко отреагировали на новость о сердечном приступе: что произошло с артистом

2019-11-12 17:30 195

Представитель украинского певца Андрея Данилко Андрей Уренев прокомментировал новость о том, что артист перенес блокаду сердца.

Так, в комментарии "Апостроф", Уренев лишь посмеялся на вопрос о сердечном приступе, и рассказал, как все происходило на самом деле.

Менеджер опроверг информацию о том, что Данилко плохо чувствовал себя на съемочной площадке:

"Да, вчера мы смеялись над этой "новостью". У Андрея был приступ банальной межреберной невралгии утром в день съемок. По дороге на съемку он заехал в больницу, где для облегчения невралгии ему сделали новокаиновую блокаду, и он поехал на съемку. Если бы не выступления, просто перетерпел бы. На площадке все было абсолютно нормально".

Также Уренев отреагировал и на сообщения о том, что певец менял костюмы из-за обильного потовыделения. На самом деле, частая смена сценических нарядов была задумана по сценарию:

"Концептуально разные номера для разных частей программы".

Кроме того, Уренев посмеялся и над утверждением, что Данилко был очень бледным:

"Как они, интересно, бледность под гримом разглядели?".