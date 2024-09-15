Политика Белый дом отреагировал на угрозы бункерного из-за дальнобойных ударов

2024-09-15 13:30

В Белом доме отметили, что угрозы бункерного относительно прямого участия НАТО в войне из-за предоставления Украине разрешения на дальнобойные удары являются опасной риторикой, хотя и не новой.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, такая риторика была основой российской пропаганды на протяжении всей войны, которую развязала РФ против Украины.

"Его (путина – Ред.) комментарии относительно НАТО и США, в частности...такая риторика, безусловно, опасна и – но она не новая...На самом деле, она была основой российской пропаганды на протяжении всей этой войны, которую они ведут. Это их война, которую они ведут в Украине. Это их агрессия. Это то, что они сделали. Это то, что сделал путин, если быть более конкретным. И это – и это то, с чего все началось", – подчеркнула Жан-Пьер.

В то же время на вопрос, ожидать ли изменения политики США в отношении дальнобойных ударов после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, представитель Белого дома ответила отрицательно.

"Я бы не ожидала сегодня каких-то больших объявлений... Наша политика, безусловно, не изменилась", – добавила она.

В четверг путин заявил, что разрешение Украине ударять западными ракетами по рф будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине.

Глава правительства Британии Кир Стармер в ответ на запугивания путина заявил, что это он начал войну в Украине и он может закончить ее в любой момент.

В ЕС заявили, что угрозы путина не изменят позиции Евросоюза по поддержке Украины.