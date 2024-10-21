Политика В НАТО отреагировали на вербовку солдат КНДР для войны в Украине

2024-10-21 21:37

Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Джерри Коннолли в интервью Радио Свобода рассказал об участии Северной Кореи в российско-украинской войне и слабости российской армии.

По словам Коннолли, для Северной Кореи участие в конфликте - это возможность получить боевой опыт, которого не хватает одной из крупнейших армий мира, пишет Mind.

Он отметил, что последние боевые действия КНДР проводила во время Корейской войны 70 лет назад.

Конгрессмен также подчеркнул, что привлечение северокорейских солдат свидетельствует об истощении российского военного потенциала.

По оценкам, потери России достигают 600 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести, что приближается к уровню потерь в начале Второй мировой войны.

Коннолли считает, что Путин просчитался на всех уровнях, начав войну в Украине. Вместо быстрой победы российская армия уже 2,5 года истощается в боях. В то же время, НАТО, которое Путин считал "бумажным тигром", укрепилось, приняв новых членов, включая Финляндию и Швецию.

В завершение президент Парламентской Ассамблеи НАТО иронично отметил, что "за исключением всего этого, стратегия Путина была невероятно успешной".

Напоминаем, что Украина может получить от Южной Кореи три типа ракет в ответ на вербовку Россией "добровольцев" из КНДР.