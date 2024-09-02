Политика Китай отреагировал на ядерные угрозы роССии

2024-09-02 20:48

 

Пекин неоднократно отмечал, что ядерное оружие нельзя использовать, отметила Мао Нин.

В ядерной войне невозможно победить. Все стороны проявляют воздержание для уменьшения стратегических рисков. Об этом сказала спикер МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о планах Москвы внести изменения в свою ядерную доктрину.

"Мы видели это сообщение (заявление Рябкова, – ред.). Китай неоднократно отмечал, что ядерное оружие нельзя использовать для разрешения ядерной войны, ядерное оружие нельзя применять для ведения боевых действий", – сказала она.
 
Мао Нин напомнила, что в январе 2022 года лидеры пяти ядерных государств (США, Китая, Великобритании, Франции и России, – ред.) выступили с общим заявлением, в котором подчеркнули, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя допустить ее начала.
 
"В нынешних обстоятельствах важно, чтобы все стороны сохраняли спокойствие, проявляли сдержанность и работали вместе, чтобы с помощью диалога и консультаций совместными усилиями успокоить ситуацию, способствовать деэскалации и уменьшить стратегические риски", – добавила представитель МИД КНР.
 
 Напомним, накануне Сергей Рябков заявил, что Россия сменит свою ядерную доктрину на основе анализа конфликтов последних лет и так называемого "эскалационного курса" Запада в связи с войной Кремля против Украины.
 
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